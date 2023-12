BERTRAND BELIN ESPACE CULTUREL DE LA HAGUE La Hague, 17 janvier 2024, La Hague.

BERTRAND BELIN (en partenariat avec la ville de La Hague)Etre au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin : TAMBOUR VISION. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 20:45

ESPACE CULTUREL DE LA HAGUE RUE DES TOHAGUES 50440 La Hague 50