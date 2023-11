Concert à la Ferme Rosset Espace culturel de la Ferme Rosset Troinex Catégorie d’Évènement: Troinex Concert à la Ferme Rosset Espace culturel de la Ferme Rosset Troinex, 5 décembre 2023, Troinex. Concert à la Ferme Rosset Mardi 5 décembre, 20h00 Espace culturel de la Ferme Rosset VOIX DE FEMMES

Des compositrices à l’honneur, du Moyen-âge à nos jours !

Duo Aldice (Candice Lelo, chant & Aleksandra Bobrowska, piano) Espace culturel de la Ferme Rosset Chemin Lullin 19 Troinex 1256 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T22:00:00+01:00

