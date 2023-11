Marché de Noël de la Ferme Rosset Espace culturel de la Ferme Rosset Troinex Catégorie d’Évènement: Troinex Marché de Noël de la Ferme Rosset Espace culturel de la Ferme Rosset Troinex, 25 novembre 2023, Troinex. Marché de Noël de la Ferme Rosset 25 et 26 novembre Espace culturel de la Ferme Rosset Venez découvrir, samedi 25 novembre de 11h à 18h et dimanche 26 novembre de 11h à 17h, le marché de Noël 2023 organisé par la Ferme Rosset. Au programme : Une quinzaine d’exposants/artisants

Petite restauration et boissons

Contes de Noël le dimanche à 11h

Promenades à dos d’âne le dimanche après-midi Espace culturel de la Ferme Rosset Chemin Lullin 19 Troinex 1256 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

