Exposition d’Yseult Fayolle, céramiste et plasticienne Espace Culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche, 1 décembre 2023, Tourouvre au Perche.

Iseult Fayolle créée des installations, à travers un assemblage d’objets, comme témoignage d’un instant fugace. Elle s’inspire d’éléments de constructions pendant le processus de moulage, elle peut garder les déchets de terre pour réinventer une autre pièce. Ouvert du lundi au vendredi.

Objet de la résidence : création de la « Maison des sentiments » : une sculpture-totem, gardienne des lieux. L’idée est d’expérimenter un sentiment par le geste, « l’énergie du moment » à travers la matière. Découverte du médium argile et sensibilisation au modelage

Vernissage le jeudi 21 mars à 19h à l’Espace culturel de la Corne d’Or..

Vendredi 2024-03-21 14:00:00 fin : 2024-03-21 17:00:00. .

Iseult Fayolle crea instalaciones ensamblando objetos como registro de un momento fugaz. Se inspira en elementos de construcción durante el proceso de moldeado, y puede quedarse con la tierra sobrante para reinventar otra pieza. Abierto de lunes a viernes.

Objeto de la residencia: creación de la « Maison des sentiments »: una escultura-tótem, guardiana del lugar. La idea es experimentar un sentimiento a través del gesto, la « energía del momento » a través del material. Descubrimiento del medio de la arcilla y aprendizaje del modelado

Inauguración el jueves 21 de marzo a las 19.00 h en el Espace culturel de la Corne d’Or.

Iseult Fayolle schafft Installationen durch die Zusammenstellung von Objekten, als Zeugnis eines flüchtigen Augenblicks. Sie lässt sich während des Gießprozesses von Bauelementen inspirieren und kann den Abfall der Erde aufbewahren, um ein anderes Stück neu zu erfinden. Geöffnet von Montag bis Freitag.

Gegenstand des Aufenthalts: Schaffung des « Hauses der Gefühle »: eine Totem-Skulptur, die als Wächterin des Ortes fungiert. Die Idee ist, ein Gefühl durch die Geste zu erfahren, die « Energie des Augenblicks » durch die Materie. Entdeckung des Mediums Ton und Sensibilisierung für das Modellieren

Vernissage am Donnerstag, den 21. März um 19 Uhr im Espace culturel de la Corne d’Or.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche