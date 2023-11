Restitution La Dévoration avec la troupe des rêveurs de New World Espace Culturel de la Corne d’Or Tourouvre au Perche, 15 février 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

6 artistes de la Troupe des Rêveurs New World, un collectif venant de Caen, viennent travailler et partager à la Corne d’Or leur création en cours de travail : la Dévoration. Ce sera un temps de travail important pour les artistes pour construire ce spectacle dont les recherches ont débuté en 2022..

2024-02-15 18:00:00 fin : 2024-02-15 . .

Espace Culturel de la Corne d’Or RANDONNAI

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



6 artists from Troupe des Rêveurs New World, a collective based in Caen, are coming to La Corne d?Or to work on and share their current creation: La Dévoration. This will be an important time of work for the artists as they build this show, for which research began in 2022.

6 artistas de la Troupe des Rêveurs New World, un colectivo de Caen, vienen a la Corne d’Or para trabajar y compartir su creación en curso: La Dévoration. Será un periodo importante de trabajo para los artistas en la construcción de este espectáculo, cuya investigación comenzó en 2022.

6 Künstler der Troupe des Rêveurs New World, einem Kollektiv aus Caen, kommen ins Corne d’Or, um an ihrem aktuellen Werk zu arbeiten und es mit anderen zu teilen: La Dévoration. Es wird eine wichtige Zeit für die Künstler sein, um diese Aufführung zu bauen, deren Recherchen 2022 begonnen haben.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche