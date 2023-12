festival de l’humour « le clan des divorcées » Espace Culturel de Graveson Graveson Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

GRAVESON festival de l’humour « le clan des divorcées » Espace Culturel de Graveson Graveson, 9 mars 2024 21:00, Graveson. Graveson,Bouches-du-Rhône Spectacle Humoristique « le clan des divorcées ».

2024-03-09 21:00:00 fin : 2024-03-09 . .

Espace Culturel de Graveson Place du Marché

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le clan des divorcées » comedy show Espectáculo de humor « le clan des divorcées » (El clan de los divorciados) Humoristische Show « le clan des divorcées » (Der Clan der Geschiedenen) Mise à jour le 2023-12-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Heure : 21:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, GRAVESON Autres Code postal 13690 Lieu Espace Culturel de Graveson Adresse Espace Culturel de Graveson Place du Marché Ville Graveson Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Culturel de Graveson Graveson Latitude 43.849717 Longitude 4.775609 latitude longitude 43.849717;4.775609

Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graveson/