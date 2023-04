Elèves en Scène Espace culturel de Gien

Elèves en Scène Espace culturel de Gien, 7 mai 2023, . Elèves en Scène Dimanche 7 mai, 15h00 Espace culturel de Gien Elèves en Scène On y joue, on y danse avec les élèves de l’école de danse de Laurence pouyanfar le dimanche 7 mai à l’auditorium de l’espace culturel de Gien Entrée Gratuite Espace culturel de Gien 8 Rue Georges Clemenceau, Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@gien.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T15:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

