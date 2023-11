Exposition Astronomie Espace culturel de Châtillon-sur-Loire Exposition Astronomie Espace culturel de Châtillon-sur-Loire, 13 janvier 2024, . Exposition Astronomie 13 – 27 janvier 2024 Espace culturel de Châtillon-sur-Loire L’espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Astronomie de l’Astro-club d’Ouzouer-sur-Loire du 13 janvier au 27 janvier avec au programme de nombreuses photos, conférences et planétarium. Entrée libre. Espace culturel de Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 99 66 »}, {« type »: « email », « value »: « animations.chatillonsurloire@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:00:00+01:00

2024-01-27T13:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Lieu Espace culturel de Châtillon-sur-Loire
Adresse 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire
Ville Espace culturel de Châtillon-sur-Loire
latitude longitude 47.59055;2.75303

