Hip Open Dance : Corps et Graphie Espace Culturel de Bondues Bondues Catégories d’Évènement: Bondues

Nord Hip Open Dance : Corps et Graphie Espace Culturel de Bondues Bondues, 3 février 2024, Bondues. Hip Open Dance : Corps et Graphie Samedi 3 février 2024, 20h30 Espace Culturel de Bondues 10/12€ – réservation conseillée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00 Samedi 3 février – 20h30

10/12€ – réservation conseillée

Espace culturel de Bondues, 3 rue René d’Hespel ——– Corps et Graphie s’impose une contrainte, celle du temps limité. En 15 minutes et pas plus, les danseurs, chorégraphes proposeront une forme finie ou bien en cours de création… Danse contemporaine, urbaine ou bien inspirée d’autres cultures, la soirée crée du lien en s’appuyant sur plusieurs dynamiques régionales avec notamment le Ballet du Nord (Centre chorégraphique national situé à Roubaix) ou bien le Flow (centre des cultures urbaines situé à Lille) ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Espace Culturel de Bondues 3 Rue René d’Hespel, 59910 Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}] Détails Catégories d’Évènement: Bondues, Nord Autres Code postal 59910 Lieu Espace Culturel de Bondues Adresse 3 Rue René d'Hespel, 59910 Bondues Ville Bondues Departement Nord Lieu Ville Espace Culturel de Bondues Bondues Latitude 50.706724 Longitude 3.090497 latitude longitude 50.706724;3.090497

Espace Culturel de Bondues Bondues Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bondues/