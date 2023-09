SOIREE COURTS METRAGES espace culturel de Bondues Bondues, 7 novembre 2023, Bondues.

SOIREE COURTS METRAGES Mardi 7 novembre, 20h30 espace culturel de Bondues Entrée libre, sur réservation

Au programme :

Amérigo et le nouveau monde de L. Crouseix et L. Briceno (2019)

Les deux couillons de T. Segouin (2020)

Les liaisons foireuses de C. Alliez et V Delevoye (2021)

Fairplay de Z. Aeschbacher (2022)

Construire un feu de FX Goby (2016)

Je cherche autre chose d’E. Deschamps (2022)

Noir Soleil de M. Larrivée (2021)

Pacotille de E Jameux (2003).

espace culturel de Bondues 3, rue René d'Hespel Bondues 59910 Nord nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:30:00+01:00

courts-métrages fiction