La Croatie, entre Orient et Occident espace culturel de Bondues Bondues, 5 novembre 2023, Bondues.

La Croatie, entre Orient et Occident Dimanche 5 novembre, 16h30 espace culturel de Bondues 5€

Fermez les yeux et laissez-vous bercer par le bruit de la mer qui, entourée de petites îles, surplombe des baies cristallines. Parcourir cette côte dalmate, c’est revivre le périple d’Ulysse qui s’aventura sur l’île mystique de Mljet dans la grotte où il fut retenu prisonnier.

La forme du pays est particulière et semblable à un fer à cheval. Ce qui explique que ses frontières jouxtent de nombreux pays : la Slovénie au nord-ouest, la Hongrie au nord-est, la Serbie à l’est, la Bosnie-Herzégovine au sud-est, le Monténégro au sud-est, et une frontière maritime avec l’Italie en mer Adriatique.

En Croatie, chaque saison possède son lot de découvertes.

En été, vous emprunterez les passerelles surplombant les lacs de l’inoubliable parc national de Plitvice. De plus, vous admirerez la côte croate qui s’étend sur des milliers de kilomètres et comptant quelques 700 îles exemptes pour la plupart de toute habitation. En automne, le parc de Kopacki Rit s’ouvre à vous avec une myriade d’oiseaux migrateurs venant nicher dans les eaux douces du delta du Danube, frontière naturelle entre la Croatie et la Serbie. En hiver enfin, prenez le temps d’admirer les cascades gelées du parc de Krka ou peut être chausser les skis pour profiter des pentes enneigées de Platak.

Mais quelle que soit la saison, la Croatie se compare à un perpétuel kaléidoscope de beautés naturelles et de villages pittoresques aux ruelles étroites où abondent auberges et brasseries aux allures médiévales et offrant leurs spécialités culinaires et viticoles.

