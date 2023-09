Tu sais siffler, Berra? espace culturel de Bondues Bondues, 27 octobre 2023, Bondues.

Tu sais siffler, Berra? Vendredi 27 octobre, 15h30 espace culturel de Bondues 7€ (adultes) – 5€ (enfants)

Berra veut un grand-père, un que l’on peut aimer, qui vous invite à manger du gâteau et vous apprend à siffler. Par chance, son ami Ulf sait où en trouver un…

Tu sais siffler, Berra ? raconte avec tendresse et redessine avec rage la place des aînés dans notre société.

Par la compagnie Vis-à-vis théâtre

Conception, interprétation : Clémentine Michel, Céline Romand

Regard extérieur et dramaturgie : Marie Girardin

Création marionnettes : Alexandra Basquin

Création lumière et régie de tournée : Julien Lécutier

Création musicale : Siméon Michel

Illustrations : Sonia Poli

Coordination territoriale : Damien Demeestere

La compagnie a bénéficié du soutien de la Ville de Bondues pour l’accueil en résidence de création et a réalisé un atelier et des rencontres intergénérationnelles entre élèves de l’école primaire Maxence Van der Meersch et séniors de la résidence Drêve du Château.

espace culturel de Bondues 3, rue René d'Hespel Bondues 59910 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:15:00+02:00

jeunesse théâtre d’objets