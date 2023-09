PASSIONNEMENT BACH espace culturel de Bondues Bondues, 15 octobre 2023, Bondues.

PASSIONNEMENT BACH Dimanche 15 octobre, 15h30 espace culturel de Bondues 12 et 15 euros / gratuit pour les moins de 18 ans

Fondée en 2019 par Benjamin Boursier, la Camerata de Flandre Hauts-de-France est un ensemble à cordes jeune et dynamique qui enrichit la vie musicale culturelle du grand Lille par ses projets variés et de grandes qualités. L’ensemble accueille douze artistes parmi les plus talentueux résidant dans les Hauts-de-France et a été pensé comme un collectif de personnalités musicales à l’imagination énergisante.

Le travail en orchestre de chambre permet une liberté et une réactivité dans le jeu nécessaire à la construction de l’idéal sonore et musical qui réunit cet ensemble. Il confronte son répertoire aux réalités de l’époque actuelle. Son travail entre en résonance avec la société et s’inscrit dans l’interaction et le partage permanent avec d’autres univers artistiques.

Au programme :

Air sur la corde de sol – Jean-Sébastien Bach

Concerto pour alto et cordes en ut mineur – Jean-Chrétien Bach et Henri Casadesus – Soliste : Pablo Munoz

Chaconne – Jean-Sébastien Bach et Felix Mendelssohn – Soliste : Bogdan Nesterenko

Concerto pour 3 violons en ré majeur BWV 1064 – Jean-Sébastien Bach – Solistes : Lucie Tran-Van, François Marat, Diana Tsymbrykevych

Le concert sera agrémenté d’intermèdes musicaux, placés entre chaque pièce du programme, comprenant notamment des œuvres emblématiques de Jean-Sébastien Bach. Parmi ces intermèdes, nous aurons le plaisir d’écouter le prélude de la suite pour violoncelle seule n°1, ainsi que d’autres surprises.

Avec Benjamin Boursier, Khrystyna Grytsyuk, Xin Guérinet, Lucie Tran Van, Victoria Guilbaud, Diana Tsymbrykevich, Pablo Munoz Salido, Julie Le Gac, Sophie Broion, David Smolarski, Michel Robache, Bogdan Nesterenko, Kateryna Kulykova.

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues 59910 Nord nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondues.fr/passionnement-bach »}] https://www.ville-bondues.fr/billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

concert classique Jean-Sébastien BACH