SIMON LA GADOUILLE Mercredi 11 octobre, 16h30 espace culturel de Bondues 7€ (adultes) – 5€ (enfants)

Au retour des vacances de Pâques, l’école compte deux nouveaux élèves : Martin et Simon, qui se lient d’amitié et deviennent vite inséparables. Mais, un jour, Martin se distingue au football et devient le plus populaire de la classe. Simon, lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas d’amis et Martin se range bien vite à l’avis des autres, tournant lui aussi le dos à Simon. Il faut dire que depuis que Simon est tombé dans la gadoue, Martin a un peu honte : Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui lui colle à la peau comme la vase de l’étang. Puis les deux garçons grandissent, s’éloignent et s’oublient… jusqu’à ce qu’un soir, la voiture de Martin s’arrête à un feu et qu’il remarque quelque chose. Alors il se souvient…

De Robert Alan Evans

Mise en scène et scénographie : Arnaud Anckaert

Compagnie Théâtre du Prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange

Avec : Gérald Izing (jeu) et Benjamin Delvalle (interprétation musicale)

Direction technique : Christophe Durieux

Création lumières : Yann Hendrickx

Création musique : Benjamin Delvalle

Collaboration costumes : Alexandra Charles

Coproduction : Le Grand Bleu à Lille ; L’Escapade à Hénin-Beaumont

Coréalisation : Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; Ville de Béthune-Festival Artimini

Soutien : Lille 3000

Remerciement La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

espace culturel de Bondues 3, rue René d'Hespel Bondues 59910 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T16:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

theâtre jeune public