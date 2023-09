LA FABRIQUE A HISTOIRES espace culturel de Bondues Bondues Catégories d’Évènement: Bondues

Nord LA FABRIQUE A HISTOIRES espace culturel de Bondues Bondues, 8 octobre 2023, Bondues. LA FABRIQUE A HISTOIRES Dimanche 8 octobre, 15h30 espace culturel de Bondues 10 ou 12 € – gratuit pour les moins de 18 ans Oyez oyez que le spectacle commence ! La famille Fridicus présente un spectacle pour toute la famille où vous serez tenus en haleine en suivant un conte improvisé unique, magique et drôle, créé sous vos yeux à partir d’éléments tirés au sort par le public. Produit par Lille Impro Avec Marie Burigat, Michaël Viame, Philippe Despature Et le musicien Jef Kino Durée : 1h15 espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues 59910 Nord nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondues.fr/la-fabrique-histoire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:30:00+02:00 – 2023-10-08T16:45:00+02:00

