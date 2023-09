LEGENDE CELTIQUE espace culturel de Bondues Bondues Catégories d’Évènement: Bondues

Nord LEGENDE CELTIQUE espace culturel de Bondues Bondues, 30 septembre 2023, Bondues. LEGENDE CELTIQUE Samedi 30 septembre, 20h30 espace culturel de Bondues 12 ou 15 euros / gratuit pour les moins de 18 ans Un jeune paysan, aidé d’un druide cornemuseur, accomplit son destin en brisant les forces maléfiques d’une sorcière et en délivrant une jeune et belle princesse. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce spectacle un grand moment d’émotion. Avec le Somme Battlefield Pipe Band et Hauts-de-France Brass-Band

Chef de l’orchestre : Luc Vertommen

Narrateur : Martin Paurise Durée : 1h20 Tarif : 15 / 12 euros espace culturel de Bondues 3, rue René d'Hespel Bondues 59910 Nord

