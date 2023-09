Les nourritures célestes espace culturel de Bondues Bondues, 30 septembre 2023, Bondues.

Les nourritures célestes 30 septembre – 15 octobre espace culturel de Bondues Entrée libre

L’approche picturale, tant abstraite que figurative des deux artistes, associe subtilement aquarelles et huiles, ponctuée de poèmes calligraphiés. L’harmonie de leur travail artistique spécialement recherchée pour cette exposition amène les visiteurs à ouvrir les yeux, l’esprit et le coeur autour de valeurs spirituelles et culturelles.

Les deux artistes cherchent à nourrir notre imaginaire de manière métaphorique au travers de la vie spirituelle. À travers leur passion, elles nous ouvrent vers les chemins qui mènent à la compréhension.

Les artistes seront présents durant les week-ends

Visite commentée le jeudi 5 octobre à 14 heures

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues 59910 Nord nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondues.fr/les-nourritures-celestes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

aquarelle peinure