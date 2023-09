Cet évènement est passé Récoltes et fragments, histoires de peinture espace culturel de Bondues Bondues Catégories d’Évènement: Bondues

Nord Récoltes et fragments, histoires de peinture espace culturel de Bondues Bondues, 9 septembre 2023, Bondues. Récoltes et fragments, histoires de peinture 9 – 24 septembre espace culturel de Bondues Entrée libre Les dessins, peintures autographes, collages numériques de Maniasuki mêlent des collectes de références de l’histoire de l’art, des citations d’objets fétiches, des images puisées aux rêveries cinématographiques, lyriques et poétiques. La pratique artistique de Hubert Duquesnoy, quant à elle, développe des processus de création par récolte, fragmentation et restructuration. Son travail se matérialise en installations, performances ou sous forme d’objets-peintures. Au-delà de la récolte, les créations de ces deux artistes atypiques révèlent aussi des similitudes sur la mise en place de fragments donnant jour à des installations ou des peintures. Celles-ci nous invitent à des récits du visible entre compilation et transmutation.

L’exposition amène les visiteurs à découvrir des Histoires de Peinture. Les artistes seront présents durant les week-ends Visite commentée le jeudi 14 septembre à 14 heures Horaires d’ouverture :

– Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h

– Mercredi, samedi et dimanche : 10h-12h et 15h-18h

L’entrée se fait par l’école de musique, rue Norbert Segard.

L'entrée se fait par l'école de musique, rue Norbert Segard.

Entrée libre. Pour plus d'informations et visites de groupes : 03 20 25 42 76

