Scène ouverte à Biganos espace culturel de Biganos Biganos, 21 juin 2023, Biganos.

Scène 1

– 17h-19h : Scène ouverte

– 19h-23h : Concerts des groupes de l’EMAB

Scène 2

-19h30-20h : Le Géant Bull’zique (spectacle de rue mélant musique, marionnette géante et bulles) – 1er passage

– 20h-21h : « Titre définitif* (*Titre provisoire) » ( spectacle-concert de magie mentale )

– 21h-21h30 : Le Géant Bull’zique (spectacle de rue mélant musique et bulles géantes) – 2ème passage

– 21h30-23h : Oliv’ et ses noyaux (concert)

espace culturel de Biganos biganos Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.villedebiganos.fr Les groupes se produiront sur 2 scènes autour de l’Espace culturel Parking, gare à 10 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Biganos