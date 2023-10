CONCERT HARMONIE Espace Culturel Daniel Balavoine Gandrange Catégorie d’Évènement: Gandrange CONCERT HARMONIE Espace Culturel Daniel Balavoine Gandrange, 1 juin 2024, Gandrange. CONCERT HARMONIE Samedi 1 juin 2024, 20h00 Espace Culturel Daniel Balavoine CONCERT HARMONIE Espace Culturel Daniel Balavoine Place wiedenkeller , 57175 Gandrange Gandrange Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Gandrange Autres Lieu Espace Culturel Daniel Balavoine Adresse Place wiedenkeller , 57175 Gandrange Ville Gandrange Lieu Ville Espace Culturel Daniel Balavoine Gandrange latitude longitude 49.270977;6.125982

Espace Culturel Daniel Balavoine Gandrange https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gandrange/