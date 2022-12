Soldat Louis Espace Culturel Daniel Balavoine | Gandrange Catégorie d’évènement: Moselle

Concert de la Saint Patrick Espace Culturel Daniel Balavoine | Gandrange Place Joseph Wiedenkeller, 57175 Gandrange, France 57175 Moselle Grand Est Soldat Louis est un groupe originaire de Lorient, dans le Morbihan. Il mélange la musique traditionnelle de Bretagne avec les instruments classiques du rock ; guitare électrique ainsi qu’acoustique, batterie, basse, clavier qui cohabitent, pour la musique traditionnelle celtique, avec la cornemuse écossaise, la cornemuse irlandaise et la bombarde… 35 années de carrière, sans jamais quitter la scène, Soldat Louis est l’un de ces groupes sur lesquels l’oxydation n’a pas de prise. Son public, toujours aussi fidèle, n’a jamais raté un rendez-vous, plus nombreux aujourd’hui, troisième génération oblige.

