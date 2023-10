THÉÂTRE « CENTMÈTRES PAPILLON » COLLECTIF COLLETE / SPECTACLE LABELLISÉ « OLYMPIADE CULTURELLE PARIS 2024 » Espace culturel Colmont Landivy, 19 janvier 2024, Landivy.

Landivy,Mayenne

Un seul en scène sur le monde de la natation, porté avec brio par le comédien Maxime Taffanel..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 21:30:00. EUR.

Espace culturel Colmont Zone d’activités des Besnardières

Landivy 53120 Mayenne Pays de la Loire



A one-man show about the world of swimming, performed with brio by actor Maxime Taffanel.

Un espectáculo unipersonal sobre el mundo de la natación, interpretado magistralmente por el actor Maxime Taffanel.

Ein Solo über die Welt des Schwimmens, das von dem Schauspieler Maxime Taffanel mit Bravour getragen wird.

