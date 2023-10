LE FESTID’AL ESPACE CULTUREL COLMONT Gorron Catégories d’Évènement: Gorron

Mayenne LE FESTID’AL ESPACE CULTUREL COLMONT Gorron, 12 juillet 2024, Gorron. Gorron,Mayenne Des concerts, un feu d’artifice à l’occasion du Festid’Al.

2024-07-12 fin : 2024-07-13 04:00:00. EUR.

ESPACE CULTUREL COLMONT Z.A des Besnadières

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire



Concerts, fireworks during the Festid'Al Conciertos y fuegos artificiales en el Festid'Al Konzerte, ein Feuerwerk anlässlich des Festid'Al

