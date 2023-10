CIRQUE ET DANSE « POUR HÊTRE » CIE IÉTO Espace Culturel Colmont Gorron, 15 février 2024, Gorron.

Gorron,Mayenne

2 circaciens en équilibre sur des troncs de hêtres… une poésie de l’instant suspendu dans ce spectacle qui mêle danse et cirque..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 21:30:00. EUR.

Espace Culturel Colmont

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire



2 circus performers balancing on beech trunks… a poetic moment suspended in this show that mixes dance and circus.

2 artistas de circo en equilibrio sobre troncos de haya… un momento poético suspendido en este espectáculo que mezcla danza y circo.

2 Zirkusleute balancieren auf Buchenstämmen… eine Poesie des schwebenden Augenblicks in dieser Aufführung, die Tanz und Zirkus miteinander verbindet.

