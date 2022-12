Ma maison fait clic clac Espace Culturel Christian Faure, 1 décembre 2022, Limay.

Ma maison fait clic clac 1 et 2 décembre Espace Culturel Christian Faure

Gratuit sur réservation

Barbara Glet & Louis Galliot – Productions Anecdotiques

Espace Culturel Christian Faure rue des quatre chemins limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France

« Ma maison fait clic clac, frout-frout et pataclac, Oh la drôle de baraque, ma maison fait clic clac… »

Dans la maison, espace d’exploration infini et terrain d’aventures, toutes sortes de bruits se font entendre, de la cuisine à la chambre, du salon au grenier. Grâce aux voix et aux instruments des conteurs – musiciens, ils se transforment par magie en comptines qui enchantent le quotidien et racontent des histoires. La nuit, la gourmandise, les transports, les bisous, deviennent prétextes à unir musique, gestuelle et récit, pour inviter au voyage.

Fruit d’un riche langage musical et scénique, le spectacle rend la parole rythmique, le geste chorégraphié, les voix polyphoniques. Ces langages multiples sont autant de chemins pour déployer des imaginaires à partir du réel et éveiller l’enfant à son environnement proche. En route pour un voyage conté musical au plus près de chez vous !



Didier Noghero