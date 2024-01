Exposition Gérard Lusteau et Yann Péron Espace culturel chapelle Sainte-Anne La baule, samedi 3 février 2024.

Exposition Gérard Lusteau et Yann Péron Exposition de peintures de Gérard Lusteau et Yann Péron. Gérard Lusteau c’est plus d’un demi-siècle de lignes, de couleurs et d’un style empreint de figuration précise et de narration laissant … 3 février 17 mars Espace culturel chapelle Sainte-Anne

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T18:30:00+01:00

Exposition de peintures de Gérard Lusteau et Yann Péron.

Gérard Lusteau c’est plus d’un demi-siècle de lignes, de couleurs et d’un style empreint de figuration précise et de narration laissant libre cours à l’imagination. Il y a derrière cette facilité apparente, une authentique sensibilité au dessin, un vrai travail au long-cours qui n’est pas sans référence aux écoles classiques. Ainsi, le sens du détail se ressent également dans la préoccupation de parfaire la technique et les procédés.



Yann Péron Dès la plus petite enfance j’ai aimé colorer, barbouiller, créer avec rapidité, rage et plaisir pour laisser mes traces sur toutes formes de papier, bois, carton, tôle ondulée, etc. Barioler cahiers d’écolier, agendas et autres supports de cours, m’a extrait de mon quotidien solitaire pour vivre des aventures oniriques. Mes vacances d’été, je les ai partagées à Pont-Aven entre le plaisir de m’enliser dans la vase, nager dans l’eau glacé de cette rivière d’eau saumâtre et observer les feuillages du bois d’amour où Paul Sérusier a peint « Le Talisman ».

L’eau et l’essence de térébenthine m’ont conduit à l’expression gestuelle figurative le plus souvent aquarellée de teintes diluées.

