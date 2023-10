Exposition en briques LEGO® Fables de La Fontaine Espace culturel chapelle Sainte-Anne La baule, 25 novembre 2023, La baule.

Exposition en briques LEGO® Fables de La Fontaine 25 novembre 2023 – 7 janvier 2024 Espace culturel chapelle Sainte-Anne

Plus d’un million de briques sont assemblées pour faire découvrir et faire rêver les visiteurs, autour du poète français Jean de La Fontaine. Des saynètes, des sculptures d’animaux à taille réelle, des tableaux en briques LEGO® et des ateliers de construction pour les enfants : cette exposition « racontera » Jean de La Fontaine autrement ! Autres objectifs de cette exposition : valoriser notre culture, l’histoire mais aussi le patrimoine local. Une action culturelle populaire, accessible à tous : c’est une offre culturelle ludique et participative, accessible au plus grand nombre. Un outil pédagogique : l’exposition, aussi destinée à accueillir les groupes scolaires (temps scolaire et péri-éducatif), peut s’intégrer dans un projet en lien avec les acteurs locaux éducatifs. Un projet de développement et de sauvegarde du patrimoine : cette exposition valorisera l’endroit où elle est installée

Espace culturel chapelle Sainte-Anne Place Leclerc 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-en-briques-lego-fables-de-la-fontaine-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2024-01-07T14:30:00+01:00 – 2024-01-07T20:00:00+01:00

