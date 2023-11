Noël magique 2023 – Exposition en briques LEGO® Fables de La Fontaine Espace culturel chapelle Sainte-Anne La baule, 25 novembre 2023, La baule.

Noël magique 2023 – Exposition en briques LEGO® Fables de La Fontaine 25 novembre 2023 – 7 janvier 2024 Espace culturel chapelle Sainte-Anne Entrée libre: 0

Venez contempler d’imposantes sculptures représentant des animaux célèbres tirés de fables bien connues, telles que « Le Lièvre et la Tortue, » « Le Lion et le Rat, » et « Le Corbeau et le Renard »… Des millions de briques LEGO® ont été assemblées au cours de nombreuses heures de travail afin de donner vie à ces créatures reproduites à échelle humaine. Ces réalisations extraordinaires racontent des histoires intemporelles. C’est une opportunité exceptionnelle de familiariser vos enfants avec les œuvres de La Fontaine de manière divertissante et vivante. Contemplez ces animaux en LEGO et partagez leurs récits avec les plus jeunes générations, contribuant ainsi à perpétuer cette précieuse part de la culture française.

Espace culturel chapelle Sainte-Anne Place Leclerc 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/noel-magique-2023-exposition-en-briques-lego-fables-de-la-fontaine-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2024-01-07T14:30:00+01:00 – 2024-01-07T20:00:00+01:00

