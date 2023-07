Exposition Plantu : Liberté, égalité, crayonnez Espace culturel chapelle Sainte-Anne La baule, 15 juillet 2023, La baule.

Exposition Plantu : Liberté, égalité, crayonnez 15 juillet – 27 août Espace culturel chapelle Sainte-Anne Entrée libre: 0

Liberté, égalité, crayonnez

Espace culturel chapelle Sainte-Anne Place Leclerc 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 75 75 75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-plantu-liberte-egalite-crayonnez-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T14:30:00+02:00 – 2023-07-15T18:30:00+02:00

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T18:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION