Écrivains en bord de mer 2023 – 27ème édition

Écrivains en bord de mer est un festival de littérature contemporaine qui, depuis plus de 20 ans, évoque les grandes questions artistiques et sociétales de notre époque : le printemps arabe, l’engagement de l’artiste, interrogations littéraires : l’avenir du roman, le creative writing, la traduction ; les grandes villes du monde sources de création littéraire : Mexico, Tokyo, Shanghai, New York ; les grands auteurs qui influencent les écrivains d’aujourd’hui : Marguerite Duras, Walt Whitman, James Joyce. Ceci pour accompagner les auteurs dans leurs recherches et les lecteurs dans leur curiosité afin de s’enrichir intellectuellement.

Les invités sont romanciers, poètes, essayistes, éditeurs, critiques, traducteurs, universitaires.

Le festival propose différents moments : conférences, débats, entretiens, lectures par les auteurs ou par des comédiens, projections de films documentaires ou fictions…l’entrée est libre et gratuite, le festival s’adresse donc à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

