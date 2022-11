Fest deiz au profit de l’association « Enfants du Rwanda » espace culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre (44)

6€ et 3€

organisé par Enfants du Rwanda espace culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre (44) Chemin de Roche Blanche espace culturel Capellia, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39190 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] De 15h à 16h: musique des Andes avec le groupe « Buena Onda » De 16h à 18h30: danses bretonnes avec les groupes « Buena Onda » et « Kas A Part » et le duo chantant « Odile&Sabine ». Restauration bretonne: cidre, gâteaux maison, …. Au profit de l’association ENFANTS DU RWANDA. Les bénéfices financeront la scolarisation d’un groupe de 50 enfants handicapés et/ou de familles très pauvres de la région de KABUYE au Rwanda. source : événement Fest deiz au profit de l’association « Enfants du Rwanda » publié sur AgendaTrad

2023-01-15T15:00:00+01:00

2023-01-15T19:00:00+01:00

