OMAR SOSA SECKOU KEITA ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, mercredi 20 mars 2024.

Suba est le 2ème album du pianiste virtuose, Omar Sosa (Cuba), et du maître de la kora Seckou Keita (Sénégal). Écrit et enregistré pendant le confinement, Suba – l’aube en malinké – est un hymne à l’espoir, à une nouvelle ère de compassion et de changement réel dans un monde post-pandémique, à une prière de l’humanité pour la paix et l’unité. Sur l’album, Omar et Seckou invitent l’inimitable percussionniste Gustavo Ovalles (Vénézuela), qui les accompagne aussi sur scène. Les chansons parlent d’amitié et de connexion spirituelle, de voyage et de perte, de danse et de mer… et, bien sûr, d’un nouveau lever de soleil.Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Tarif : 16.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

ESPACE CULTUREL CAPELLIA Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle Sur Erdre 44