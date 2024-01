BARBARA & BREL ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, samedi 16 mars 2024.

Un hommage à contre-courant, porté par la voix saisissante de Marc Casa. Il revisite les chansons de Barbara & Brel en trio avec deux musiciens, ponctuant le concert d’humour et de folie douce. Il laisse apparaître les liens artistiques et d’amitié de ces deux artistes, l’ensemble trouvant une unité,des sensibilités et sensualités inattendues.Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL CAPELLIA Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle Sur Erdre 44