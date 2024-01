SOL INVICTUS ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, 29 février 2024, La Chapelle Sur Erdre.

Rendez-vous en famille, dès 7 ans.Hervé Koubi met en scène, en chair, et en lumière « l’amour » ce garant de la paix, dans un monde qui, malgré l’éclatement de la guerre perpétuelle, recèle une force plus puissante : la communion. La danse rassemble, réunit, dépasse les frontières humaines et géographiques, les frontières des codes du ballet, de la danse urbaine et de l’acrobatie. Sol Invictus est une pièce généreuse, à l’énergie vitale, portée par 17 danseuses et danseurs venus des quatre coins du monde.Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:30

ESPACE CULTUREL CAPELLIA Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle Sur Erdre 44