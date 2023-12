PIERROT ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, 9 février 2024, La Chapelle Sur Erdre.

Deux musiciens, un conteur-slameur et un plasticien portent à la scène l’émission innovante Nos années Pierrot de Daniel Mermet. Véritable ode à la vie, ce texte poignant et saisissant offre l’opportunité de se plonger dans ces années effervescentes d’après 68 où « l’avenir avait un futur et […] la mort n’était pas encore inventée ». Ces années où tout semblait possible. Où tout restait à écrire, à créer. Même si le point de départ (ou d’arrivée ?) est la mort, on y parle surtout de la vie !Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30

ESPACE CULTUREL CAPELLIA Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle Sur Erdre 44