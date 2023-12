PREVERT ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, 11 janvier 2024, La Chapelle Sur Erdre.

Prévert – Yolande Moreau & Christian OlivierLes écrits restent, les paroles s’en vont… mais sûrement pas le recueil de Jacques Prévert. Paroles a été lu et feuilleté par des centaines de milliers de personnes. Pourtant, on connaît mal ou peu Prévert, ce poète anarchiste, ami des surréalistes, dialoguiste et scénariste hors-pair qui aiguisa son talent à tous les univers. Yolande Moreau et Christian Olivier proposent leur Prévert en une relecture musicale et poétique. Entourés de 3 musiciens, ils créent une œuvre entière, singulière, émouvante et souriante…Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Tarif : 16.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30

ESPACE CULTUREL CAPELLIA Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle Sur Erdre