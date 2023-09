SANDRA NKAKE ESPACE CULTUREL CAPELLIA La Chapelle Sur Erdre, 10 novembre 2023, La Chapelle Sur Erdre.

SANDRA NKAKE ESPACE CULTUREL CAPELLIA a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 12 à 22 euros.

Scars – Sandra NkakéEntière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est une artiste, chanteuse, auteure et compositrice française née au Cameroun. Sa voix puissante et singulière se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme que le public reçoit comme un cadeau. Scars, son 4e album est un bijou de chansons soul puissantes et organiques, un voyage en apesanteur, suspendu à son souffle majestueux et à ses mots.Informations pratiques :Capellia ouvre les portes du hall 45 minutes avant le spectacle. Le spectacle commence à l’heure. Les retardataires accéderont à la salle accompagnés par une hôtesse et ne pourront prétendre occuper la place numérotée indiquée sur leur billet. Parfois, à la demande des artistes, les retardataires ne sont pas acceptés.Merci d’éteindre les téléphones, de ne prendre ni photo ni vidéo et de ne pas boire ou grignoter dans la salle.Un bar est ouvert 30 minutes avant et 1 heure après la représentation.Un âge minimum conseillé est précisé pour certains spectacles, merci d’en tenir compte.

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL CAPELLIA

Chemin de Roche Blanche La Chapelle Sur Erdre 44240

http://sandrankake.com/

https://www.youtube.com/channel/UCJnAXCqSgoJ9APDZrYBd1xg

https://www.facebook.com/sandrankake

