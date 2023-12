⚠️COMPLET⚠️ Festival Tous en sons: Concert Pédagogique Espace Culturel Busserine Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille ⚠️COMPLET⚠️ Festival Tous en sons: Concert Pédagogique Espace Culturel Busserine Marseille, 16 décembre 2023 10:00, Marseille. ⚠️COMPLET⚠️ Festival Tous en sons: Concert Pédagogique Samedi 16 décembre, 11h00 Espace Culturel Busserine Gratuit sur réservation Musique de chambre

L’Opéra de Marseille s’associe à Tous en sons ! pour proposer aux familles et aux associations, un concert pédagogique.

Installez-vous dans le majestueux foyer de l’opéra en compagnie d’un trio de musicien·nes issu de l’orchestre philharmonique et laissez-vous embarquer ! Équipe artistique :

Orchestre philharmonique de Marseille

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T12:30:00+01:00

