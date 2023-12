Festival Tous en sons: La cuisine musicale Espace Culturel Busserine Marseille, 13 décembre 2023 13:40, Marseille.

Festival Tous en sons: La cuisine musicale Mercredi 13 décembre, 14h40 Espace Culturel Busserine Gratuit sur réservation

Spectacle lyrique et ludique

Dans un grand restaurant, deux commis de cuisine ont pour mission de préparer les plats. Plus que des commis, ce sont des musiciens talentueux, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra. Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent des instruments de musique : la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse… Ils émincent, coupent, mitonnent, mijotent et revisitent joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno, ou musique du monde.

Créée en 2005, la compagnie Minute Papillon est une compagnie lyrique qui propose des créations originales nourries de plusieurs siècles d’opéra et de création contemporaine. Après Le Goût des Olives également sur le plateau du TDB cette année, La Cuisine Musicale est leur toute dernière création. Un moment rythmé et décalé pour désacraliser la grande musique et la réenchanter côté cuisine.

Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Marseille 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

