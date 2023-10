Benzine + Jarava Espace Culturel Busserine Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Benzine + Jarava Samedi 21 octobre, 20h00 Espace Culturel Busserine

Concert Gratuit Réservations : 04 13 94 85 00

Sélectionnés dans le cadre du dispositif « Prenez votre envol » initié par Nuits Métis, ces deux groupes vous feront vibrer avec leurs compositions endiablées de musiques du monde, chants bulgares, roumains, serbes, turcs, grecs, tziganes :

Benzine est né de la réunion des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi, tous deux basés à Marseille. Ce projet est motivé par un intérêt pour la poésie algérienne bédouine ainsi que par l’envie d’écrire une poésie contemporaine chantée à la manière bédouine.

Il s’accompagne d’un travail d’enregistrement d’instruments typiques de l’ouest algérien pour en faire des samples. Leur univers, composé d’électronique analogique et numérique, mêle des rythmiques traditionnelles à des sons de basse et de guitare électrique.

Farid Belayat : chant, bass, machines

Samir Mohellebi : choeur, guitare, machines

Jarava : Des percussions endiablées, une accordéoniste aux mille et une touches, un guitariste venu du Blues. Au croisement de la tradition et de la création, JARAVA puise dans le répertoire des Balkans pour interpréter une musique d’aujourd’hui aux sons électriques et acoustiques, des voix aux timbres et registres variés, à la recherche d’une émotion qui nous traverse et nous rassemble.

Diana Barzeva, chant (soprano)

Nicola Marinoni, percussions

Jean-Marc Gibert, guitares, bouzouki

Caroline Guibeaud, accordéon

Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Marseille 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

