♫JEUNE PUBLIC♫ Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Marseille 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reservation@tousensons.fr »}] RADIO TORTUE, c’est un concert jeune public mis en scène comme une émission de radio, présentée par Mlle Ondine De Choc, qui invite Abel – le « batteur chanteur des petites tortues » – pour parler de la musique mais aussi de la vie à l’école, en famille, de la société qui nous entoure et du monde que l’on doit préserver.

Avec son guitariste bien énergique, Abel adapte ses chansons de tous ses albums au fil de l’interview avec la programmatrice. On retrouvera des tubes comme « Chocobelou », « Dans ma Poubelle » ou « Y’en a marre des princesses » mais aussi des titres moins connus, voire inédits en live, mais toujours sur des styles éclectiques entre jazz, bossa et rock’n’roll…. Par son énergie communicative, Abel va vite perturber l’émission. Ondine devra alors faire preuve d’imagination et d’habileté pour montrer qu’elle peut sortir de sa carapace. DISTRIBUTION :

Chant, batterie, guitare : Abel Croze

Ondine de choc, présentatrice et chant : Aurore Denis

Guitare, chant, percus : Mathieu Heitz Mise en scène : Aurore Denis en collaboration avec Nicolas Dalban-Moreynas

Paroles et musiques : Abel Croze

Avec le soutien du 6mic, le Théâtre Christian Liger à Nîmes et le Conseil Régional Occitanie.

Production : Les voleurs de Paratonnerres

Réservation par mail à reservation@tousensons.fr

