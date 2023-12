LES BUISSONNIERES ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin, 28 décembre 2023, Cherbourg En Cotentin.

LES BUISSONNIÈRES : LA JUNGLE THE BIG IDEA DJ SET CHERBOURG CITY ROCKERSSoirée découverte Électro rock en partenariat avec les Art’zimutésLA JUNGLE Ce sont deux Belges, Jim et Roxie, sous un format guitare-batterie rare et radical.Le duo développe une forme de transe-rock unique qui prend tout son sens en concert. Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, qui s’octroiera à l’occasion quelques impulsions doom orientales ou d’épiques bifurcations métal au beau milieu d’une épopée kraut-rock.Sur scène, le duo sonne comme quatre et offre un joyeux bordel de groove métallique sauvagement dansant et spontané.THE BIG IDEAAprès avoir enregistré leur dernier album lors d’une traversée de l’Océan Atlantique à la voile, les rochelais de The Big Idea sont de retour à terre et dévoilent ce nouveau disque en live, avec des performances toujours plus intenses et pas moins de six musiciens sur scène.Un groupe de rock hors normes, sans étiquette, qui brouille les pistes !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin