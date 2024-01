Si c’était à refaire Espace culturel Bourvil Franqueville-Saint-Pierre, vendredi 15 mars 2024.

Si c’était à refaire Dans la clinique du docteur Jouvence (Laurent PETITGUILLAUME), les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches… Vendredi 15 mars, 20h30 Espace culturel Bourvil 35 € fauteuil, 25€ chaise

Dans la clinique du docteur Jouvence (Laurent PETITGUILLAUME), les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches…

L’arrivée d’une nouvelle secrétaire (Valérie BEGUE) et la jalousie de Mme Jouvence (Elisabeth FREMONDIERE) ne vont rien arranger au monde de la chirurgie esthétique, sans compter la fidélité de Madame CARNOT (Geneviève GIL), qui est loin d’avoir sa langue dans la poche…

Espace culturel Bourvil 5, Allée Jacques Offenbach, Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie

