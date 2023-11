Coup de Chant – Concert Espace culturel Bourvil Franqueville-Saint-Pierre, 12 novembre 2023, Franqueville-Saint-Pierre.

Coup de Chant – Concert Dimanche 12 novembre, 16h00 Espace culturel Bourvil 10€ – gratuit pour les moins de 16 ans

Ils se retrouvent tous les lundis soirs près de Rouen pour chanter ensemble et cela dure depuis plus de trente ans !

La chorale Coup de Chant mêle les basses, ténors, altos, mezzos et sopranos autour d’un répertoire de chansons françaises mêlant chant et mise en scène.

Espace culturel Bourvil 5, Allée Jacques Offenbach, Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

