Matinée de sensibilisation aux déchets Mercredi 22 novembre, 09h00 Espace culturel Bourvil Entrée libre, gratuit.

Cet événement sera l’occasion de présenter les missions de propreté urbaine menées par les agents communaux et de participer à plusieurs animations et ateliers.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Un conte sur la gestion des déchets proposée par Les Causeries de Marmantine

• L’animation « Les contraires d’hier et d’aujourd’hui » menée par les animateurs de la Métropole Rouen Normandie

Toutes les informations sur www.caudebecleselbeuf.fr

Espace culturel Bourvil Pl. Hector Suchetet, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.caudebecleselbeuf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:00:00+01:00 – 2023-11-22T11:00:00+01:00

Ademe