Cœur Poumon Espace culturel Boris Vian Les Ulis, 24 janvier 2024, Les Ulis.

Cœur Poumon Mercredi 24 janvier 2024, 20h00 Espace culturel Boris Vian Sur réservation

À la frontière entre documentaire et fiction, Cœur Poumon raconte l’histoire d’une famille au sein d’un service de chirurgie cardiaque dirigé par un professeur mélomane. C’est le récit d’une réparation, celle du cœur d’un tout-petit enfant, et à travers elle, le portrait de ceux qui soignent. Le cœur est pris ici dans sa double dimension : l’organe et son rôle physiologique, mais aussi le cœur comme lieu symbolique de l’amour et du courage. Cœur Poumon interroge ainsi le soin, la réparation de nos corps et de nos psychés au sein de cette institution qu’est l’hôpital public.

Synopsis :

Les pas de Mona la ramènent devant les portes de l’hôpital où son enfant a été sauvé des années auparavant. Elle décide de remonter dans le service de réanimation de chirurgie cardiaque. Sa mémoire nous entraîne alors dans une chute, et nous plonge dans le vertige de son passé. « Cœur Poumon » retrace l’histoire d’une réparation : celle du cœur d’un tout petit enfant, et à travers elle, dresse le portrait de ceux qui soignent. Mais dans ce lieu dirigé par un chirurgien mélomane, où la pulsation des cœurs rythme les jours et les nuits, les frontières entre présent et passé, entre réel et imaginaire s’estompent bientôt. Et comme dans un songe, les enfants opérés ici reviennent nous raconter leurs réminiscences. Le spectacle nous fait ainsi entrer dans chacun de ces cœurs, et convoque dans un même mouvement la musique comme possible consolation.

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T21:45:00+01:00

Franck Frappa