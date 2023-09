ISABELLE Espace culturel Boris Vian Les Ulis, 28 novembre 2023, Les Ulis.

ISABELLE Mardi 28 novembre, 20h30 Espace culturel Boris Vian Sur réservation

Entre théâtre et concert, Joachim Latarjet explore avec délicatesse les tempêtes intérieures d’une famille confrontée au handicap.

Le spectacle

Isabelle donc. Isabelle a voulu fendre en deux sa mère avec une hache. Isabelle a balancé un gigantesque plat de mousse au chocolat au visage de son père. Isabelle parle fort, crie fort. Isabelle offre tous les jours des grenadines à son neveu. Isabelle a 7 ans. En réalité Isabelle a 45 ans. Personne ne sait ce qu’a Isabelle. Sauf ses proches, qui eux savent. Ils savent ce qu’elle a, ce qu’elle a attrapé, ce qui l’a attrapée enfant, petite enfant de 3 ans à peine. Isabelle n’est pas comme nous.

Avec

Eleni Apostolopoulou, Alexandra Fleischer, Françoise Gazio, Joachim Latarjet, Emmanuel Matte et Christophe Paou.

Texte, musique et mise en scène – Joachim Latarjet

Collaboration artistique – Yann Richard

Lumières – Léandre Garcia Lamolla

Son – François Vatin

Vidéo – Julien Téphany

Costumes – Nathalie Saulnier

Production : Compagnie Oh ! Oui Coproductions : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, le Théâtre de Brétigny, Scène conventionnée d’intérêt national arts et humanités. Avec le soutien du Nouveau théâtre de Montreuil – CDN

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0632012713 »}, {« type »: « email », « value »: « production.ohoui@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

isabelle latarjet

Olivier Ouadah