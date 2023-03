Reptile Espace culturel Boris Vian, 7 avril 2023, Les Ulis.

Reptile Vendredi 7 avril, 20h30 Espace culturel Boris Vian Sur réservation

À la croisée du théâtre et de la musique, Reptile est un concert de mots qui fait écho au désordre de l’amour, à nos pulsions de vie et de mort, vibrantes d’énergie, de chaos et de vitalité !

En nous plongeant dans les entrailles d’un studio d’enregistrement, où se mélangent les voix du cinéma et des textes sauvages soulevés par les micros, Reptile est un oratorio électrique offrant voix et mouvements à cette force primitive qui nous traverse le coeur et nous transporte au-delà de toute raison..

Espace culturel Boris Vian 1 Rue du Morvan, 91940 Les Ulis Les Ulis 91940 Périgord Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T21:30:00+02:00

Ernesto Timor