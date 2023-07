Ouverture de la saison culturelle Espace Culturel Biganos, 16 septembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

10h00 et 11h15 : Marmelade, compagnie Éclats

14h00 (à partir de) : accueil par l’association Les Ludes

15h00 : Je me laisse porter, chapitre 2, compagnie Les petites secousses (sur réservation)

19h30 : inauguration de la saison 2023-2024

20h00 : concert des New Kids

Gratuit et ouvert à tous.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

Espace Culturel Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



10:00 and 11:15 am: Marmelade, Éclats company

2:00 pm (from): Welcome by Les Ludes association

3:00 p.m.: Je me laisse porter, chapitre 2, compagnie Les petites secousses (booking required)

7:30pm: inauguration of the 2023-2024 season

8:00 pm: New Kids concert

Free and open to all

10.00 y 11.15 h: Mermelada, compañía Éclats

14.00 h (a partir de): Bienvenida a cargo de la asociación Les Ludes

15:00: Je me laisse porter, chapitre 2, compañía Les petites secousses (reserva obligatoria)

19.30 h: Inauguración de la temporada 2023-2024

20:00: Concierto de los New Kids

Gratuito y abierto a todos

10.00 und 11.15 Uhr: Marmelade, Compagnie Éclats

14.00 Uhr (ab): Empfang durch den Verein Les Ludes

15:00 Uhr: Ich lasse mich tragen, Kapitel 2, Compagnie Les petites secousses (mit Reservierung)

19.30 Uhr: Eröffnung der Spielzeit 2023-2024

20.00 Uhr: Konzert der New Kids

Kostenlos und offen für alle

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Coeur Bassin