Val-d'Oise Reconditionnée : Christelle Chollet Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 31 mai 2024, Louvres. Reconditionnée : Christelle Chollet Vendredi 31 mai 2024, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit : 10€) Une Christelle que vous n’avez jamais vue dans la peau de Nabilou l’influenceuse, de Ferdinand le taureau, d’une prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach, d’une DJ et des tubes reconditionnés à la sauce Chollet.

Sketches, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. « Le mariage heureux de l’humour et de la musique. » – Le Parisien

« Désopilant et brillant, écriture, interprétation, rythme. Chez Christelle Chollet, tout frise l'excellence ! » – Le Figaro

